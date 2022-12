F1: Günther Steiner considera que equipas estão mais relutantes em arriscar nos estreantes | AutoSport

Na opinião do responsável da Haas, a falta de possibilidade de testes com jovens pilotos, as equipas decidem arriscar menos em estreantes na categoria maior do automobilismo. A Haas alterou, entre 2021 e 2022, a forma como escolhe os pilotos para pilotar os seus monolugares. No ano passado tinha dois jovens estreantes na equipa – Nikita Mazepin e Mick Schumacher – passando em 2022 a contar com o regressado Kevin Magnussen e substituindo no final da sua segunda época, Schumacher pelo também regressado Nico Hülkenberg.

“Em competição, dois anos é muito tempo, mas não há nada antes”, disse Steiner ao Motorsport.com sobre as duas épocas que Schumacher pilotou pela equipa norte-americana. “Saltou diretamente da F2 para F1 em competição, porque não há testes. Voltamos atrás para conseguir um piloto experiente que não esteve num carro durante três anos, não a tempo inteiro, porque os jovens pilotos, não se pode realmente avaliar ou correr grandes riscos”,

Em 2023, três das 10 estruturas do paddock da F1 vão ter um rookie na equipa – contamos com Nyck de Vries porque se vai completar a sua primeira temporada a tempo inteiro na AlphaTauri, apesar de ter substituído Alex Albon em Monza este ano – mas para Steiner, que deu o exemplo de Oscar Piastri na McLaren, é um grande risco.

No caso do piloto australiano, cujos serviços para 2023 deu origem a uma saga durante parte deste ano, a Alpine levou muito tempo a prepará-lo para assumir o posto na F1, por isso não o queria perder para a equipa britânica. Continua a ser um risco, mas será maior do que colocar um piloto regressado aos comandos de um novo carro de Fórmula 1?

Questionado se ficou arrependido em ter tido dois estreantes na equipa em 2021, Steiner confessou que não, justificando essa decisão afirmando que “há dois anos atrás estávamos numa posição diferente”. O responsável da Haas diz que a equipa está agora “numa posição muito melhor na Fórmula 1 do que há dois anos atrás, quando tivemos de encontrar soluções para continuar”.