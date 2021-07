F1: Günther Steiner confiante para o resto da época | AutoSport

Figura carismática, Günther Steiner tem tido uma carreira na Haas de altos e baixos. Se a equipa surpreendeu pela positiva nos primeiros anos na F1, os últimos têm sido totalmente o oposto.

Este ano, com dois pilotos estreantes na competição, a equipa tem ficado no fundo do pelotão, mas alguns sinais, à vista desarmada do adepto, parecem dar boas indicações sobre a equipa. Steiner pensa o mesmo, mantendo-se otimista para o que resta da temporada.

“Penso que estamos numa boa posição. Nunca estamos numa posição confortável, queremos sempre mais porque no dia em que não queremos mais, devemos mudar de emprego, especialmente na F1. Penso que estamos num bom lugar, podemos sempre fazer melhor, a equipa está de volta onde estávamos em 2016, 2017 e 2018. Com Simone Resta, o génio a liderar o grupo técnico, temos agora novamente um líder, e vejo progresso. A equipa foi sempre muito boa, nunca vimos grandes fraquezas, podemos sempre melhorar obviamente, mas estou bastante confiante de que voltaremos à nossa forma antiga”, explicou Steiner ao motorsport week.

Neste momento, Mick Schumacher é o melhor piloto classificado (18º), seguido do seu colega de equipa, Nikita Mazepin que é 19º, à frente do piloto da Williams, Nicholas Latifi.