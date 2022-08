F1, Günther Steiner: “As nossas atualizações não vão fazer muito efeito em Spa e Monza” | AutoSport

O chefe de equipa da Haas, Günther Steiner, advertiu para a forte possibilidade de as atualizações introduzidas no Grande Prémio da Hungria terem pouco efeito no desempenho do VF-22, em duas das próximas três corridas.

A equipa americana copiou essencialmente a filosofia dos flancos da Ferrari, algo que foi facilitado pela sua relação com a equipa italiana. A Scuderia é a fornecedora de unidade motriz e muitas outras partes para a Haas, desde a sua estreia na Fórmula 1, em 2016.

O desempenho da Haas melhorou significativamente este ano depois de terem passado 2021 a trabalhar exclusivamente no VF-22, com vista aos novos regulamentos técnicos.

Impulsionada pelo regresso de Kevin Magnussen, a equipa norte-americana conseguiu mais pontos apenas no Grande Prémio do Bahrain, com o 5º lugar de Magnussen, do que somando as duas anteriores épocas.

As atualizações introduzidas foram concebidas essencialmente para ajudar o carro a ter um melhor desempenho em curva.

Por conseguinte, espera-se que em pistas de velocidade pura como Spa e Monza não sejam notadas grandes evoluções com as novas atualizações introduzidas.

“Em pistas normais irá certamente funcionar melhor, por isso não julguem as atualizações pelos nossos desempenhos em Spa e Monza”, disse Steiner à Motorpsport-Magazin.com.

A equipa vai agora começar a mudar o seu foco para o carro da próxima temporada, uma vez que as atualizações atuais não os vão ajudar na Bélgica ou Itália, e Steiner não vê qualquer utilidade em trazer pacotes de evoluções depois disso.

“Conseguimos trazer algumas pequenas evoluções para pistas de alta velocidade, mas eles não tornam o carro 5-7km/h mais rápido”, explicou.

“Temos de trazer alguns desenvolvimentos neste ponto para o próximo ano porque agora já é demasiado tarde”.

“Não conseguimos prepará-lo para Spa ou Monza e não faz sentido para as corridas depois disso, porque não é preciso esse tipo de preparação nessa altura”.

Magnussen está em 11º lugar na tabela de pilotos após 13 rondas da época de 2022, 10 pontos e quatro posições à frente de Schumacher.