F1, Günther Steiner ambiciona terminar em posições de pódio antes de 2026 | AutoSport

A Haas registou um início de época bastante positivo, tendo evoluído a larga escala desde o ano passado. Com um carro mais capaz, que já traz evoluções e com um piloto ‘novo’, a equipa norte-americana tem terminado várias vezes nos pontos, o que tem deixado Günther Steiner muito satisfeito com o desempenho da equipa, mas pensa que ainda há espaço para melhorias.

Steiner já guiou a Haas até ao quinto lugar no campeonato de construtores, em 2018, aquela que foi a melhor época do conjunto até ao momento. O chefe da equipa espera voltar a esses bons registos antes do final destes novos regulamentos e quer ser capaz de enfrentar as equipas de topo com mais frequência.

“Penso que no final destes regulamentos, não esperamos ganhar corridas, mas pelo menos esperamos poder apontar aos pódios”, revelou. “É esse o objetivo. Mas todas as outras equipas têm a mesma oportunidade, também estão no limite do orçamento, nunca devemos esquecer isso”.