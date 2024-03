F1: Günther Steiner admite ter ficado demasiado tempo na Haas | AutoSport

Günther Steiner revelou na sua coluna no website da F1 que, olhando para trás, acredita que ficou demasiado tempo na Haas. Uma visão honesta do antigo chefe de equipa da estrutura norte-americana, que foi substituído por Ayao Komatsu antes do início da atual temporada, regressando ao paddock como comentador televisivo e agora, com uma coluna de opinião no F1.com.

Steiner escreveu que “quanto mais o tempo passa, mais percebo que fiquei na Haas tempo demais”, tendo chegado a esta conclusão depois de alguma tempo fora da equipa, já com uma distância para os seus tempos como responsável máximo. “Enquanto se estiver lá, nega-se. Podemos pensar que conseguimos, mas não”, sublinhou o antigo chefe de equipa da Haas.

Durante a sua liderança na Haas, Steiner apercebeu-se de que a equipa não tinha os recursos necessários para competir por outros objetivos. “Quando estava lá, ainda se podia lutar pelo sétimo, oitavo ou nono lugar com o que tínhamos, mas não se podia lutar pelo pódio porque não se tinha as mesmas armas que os outros”, explicou Steiner, acrescentando que “não é isso que quero a longo prazo. Não quero terminar em sétimo lugar novamente. Já ultrapassei isso. Quero ser capaz de lutar, de competir no topo”, concluiu.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA