F1: Günther Steiner admite reunião introdutória com Alfa Romeo | AutoSport

O chefe de equipa da Haas confirmou que existiu um pequeno encontro com o CEO da Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato durante o período do Grande Prémio do Mónaco, mas salientou que nada foi discutido sobre uma potencial parceria já a partir da próxima época, como foi noticiado na semana passada.

Os responsáveis da marca italiana, que começou a sua parceria com a Sauber desde 2018, tinham avisado que pretendem manter a Alfa Romeo na Fórmula 1 após o fim da relação com a estrutura suíça no final desta temporada, mas não deram mais pormenores sobre qual seria o próximo passo. Dando continuidade ao que tinham avançado em novembro passado, a publicação RacingNews365.com noticiou na semana passada que o negócio entre Haas e Alfa Romeo pode ter início já na próxima época, com um valor de patrocínio de cerca de 18 milhões de euros por ano. A publicação sublinhou que as negociações estavam planeadas para Imola, mas devido ao cancelamento, as conversas entre Haas e Alfa Romeo foram adiadas para o Mónaco.

Em Barcelona, Günther Steiner confirmou a conversa com Jean-Philippe Imparato, afirmando que “estão a estudar o que vão fazer no futuro e penso que nos vieram ver, para ver como estamos, foi uma apresentação, nada mais. Nunca tinha conhecido o diretor executivo na minha vida e fomos apresentados, acho que foi no domingo – nem sequer me lembro do dia – obviamente, não há nada a esconder, apenas nos cumprimentámos e pronto. E não sei o que estão a planear para o futuro”.

Depois da dissolução do contrato com Nikita Mazepin e o patrocinador principal devido à invasão militar russa na Ucrânia, a Haas procurou um novo parceiro, que apresentou numa fase posterior. A Moneygram permitiu à equipa norte-americana ter um orçamento disponível como nunca antes tinha acontecido. Um acordo com a Alfa Romeo poderia colocar em causa o contrato assinado com o patrocinador principal e por isso, para já, Steiner confirmou apenas que a “MoneyGram é o nosso patrocinador principal, para já e para o futuro próximo”.

O responsável da marca italiana tinha dito anteriormente que “no final de junho decidimos qual será o nosso futuro no desporto automóvel”, por isso resta apenas esperar por um anúncio oficial.