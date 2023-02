F1: Günther Steiner admite erros no desenvolvimento do carro de 2022 | AutoSport

A Haas começou a época anterior com um bom resultado com o quinto lugar conquistado pelo regressado Kevin Magnussen no Grande Prémio do Bahrein, tendo dado um novo alento à equipa e mostrando em pista o resultado da aposta da estrutura em 2021, um ano em não esperavam nada em termos desportivos, mas apontavam para o regresso às lutas no meio do pelotão na época seguinte. Com a moral em alta, a equipa parecia ter potencial para deixar os lugares do fundo da classificação das épocas anteriores, no entanto os resultados não acompanharam a expectativa que se criou com o 5º posto no Bahrein. A Haas só apresentou uma atualização durante a época, que foi sendo adiada, enquanto as equipas rivais foram apresentando desenvolvimentos pequenos em várias provas da temporada e que foram fazendo a diferença para a Haas. A equipa norte-americana terminou 2022 no 8º posto do mundial, dois pontos apenas de diferença para a AlphaTauri no nono posto.

Depois de apresentado o projeto para a época que se avizinha, Günther Steiner admitiu que a estratégia do desenvolvimento do VF-22 não foi a melhor e que agora teria tomado outras decisões.

“Acho que no início estávamos muito bem preparados em comparação com as outras equipas, porque acabamos de desenvolver [o carro] com mais tempo”, disse o responsável da Haas em entrevista ao Auto Motor und Sport, acrescentando que mais tarde, “talvez as coisas tenham tomado uma direção errada”. Com a grande atualização apresentada na Hungria e apenas num carro – Mick Schumacher esperou pela prova seguinte para experimentar os novos componentes – Steiner admite que “talvez decidisse de forma diferente agora”, passando a apresentar “vários pequenos [desenvolvimentos]”. Além disso, por exemplo, a questão do peso do VF-22 acabou por ser negligenciada no arranque da época, disse ainda o chefe de equipa da Haas. Steiner afirmou não serem queixas sobre ninguém ou nenhum departamento da equipa, mas sim sobre as suas próprias decisões, esclarecendo ainda que questões acerca do limite orçamental e os gastos extras provocados pelos acidentes de Schumacher, não permitiram à equipa colocaram em risco o desenvolvimento do carro, apenas conseguido porque durante a época foram chegando novas fontes de financiamento.

Foto: Andy Hone / LAT Images