F1: Günther Steiner acredita que Hamilton tomou a decisão correta ao mudar-se para a Ferrari

No entanto, para Steiner a mudança para a Ferrari deve ser “o último passo na sua carreira” e por isso, Hamilton procura “um novo desafio”. Sobre a possibilidade de alcançar mais um título mundial com a equipa italiana, Steiner considera que “nada é impossível”, até porque “em 2026, haverá regulamentos completamente novos em termos de motor e chassis” e se o piloto britânico “tiver um pouco de sorte e estiver no lugar certo, se a Ferrari produzir um bom carro, pode ser possível que ganhe o seu oitavo campeonato”.

“Parece que tomou a decisão certa”, disse Steiner, q ue é agora o embaixador do Grande Prémio de Miami , à Sky. “Fez isso quando deixou a McLaren para ir para a Mercedes, por isso talvez tenha tomado a decisão certa, mas acho que para ele é mais sobre o novo desafio que vai enfrentar. Está na equipa há onze anos, ganhou seis campeonatos e tem uma boa relação com a equipa”.

Günther Steiner acredita que Lewis Hamilton fez a escolha certa ao decidir deixar a Mercedes no final da corrente temporada e passar a pilotar pela Ferrari em 2025, podendo procurar garantir o seu oitavo título de campeão mundial com os italianos.

