F1, Günter Steiner sobre os problemas na Red Bull: “novela tem de acabar” | AutoSport

Günther Steiner deixou a liderança da Haas ainda antes do início da temporada de 2024 da Fórmula 1, mas regressou ao paddock como comentador na equipa da RTL para a transmissão do Grande Prémio do Barém, tendo dedicado algum tempo depois a analisar a situação interna da Red Bull, que na sua opinião prejudica todos os intervenientes.

Em declarações ao jornal Bild, após a prova de abertura de temporada, Steiner sublinhou que, ao enfrentar a corrida do Barém, a Red Bull provou ser uma equipa “muito forte e com uma base muito ampla. Se uma pessoa comete um erro, outra pessoa corrige-o imediatamente”. No entanto, e apesar de considerar que o bom momento em pista pode, de alguma forma, fazer esquecer um pouco a situação interna tensa, o antigo chefe de equipa da Haas é da opinião que isso “tem de acabar rapidamente”. Steiner acrescentou que “quando leio o que Jos Verstappen veio dizer novamente, isso vai fazer que [a situação] fique connosco durante algum tempo. Esta novela tem de acabar”.

Quando questionado se o momento da Red Bull prejudica a Fórmula 1, Steiner concordou, assim como “a todos os envolvidos. Uma pessoa diz uma coisa, outra responde e depois a primeira vem e diz outra vez. A certa altura já nem sabemos quem está a perseguir que objetivo”.

Para Günther Steiner, isto “não é bom para o Horner, nem para a equipa. É por isso que é preciso colocar rapidamente um limite”.