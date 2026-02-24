F1, Guenther Steiner: “Verstappen ficará satisfeito se estiver a lutar pelo título”
Guenther Steiner relativizou as críticas de Max Verstappen aos novos monolugares de 2026, considerando que o neerlandês acabará por adaptar o discurso se voltar a dispor de um carro capaz de lutar pelo título.
As novas regras introduziram alterações profundas na aerodinâmica e nas unidades motrizes, com maior peso da componente elétrica e uma gestão de energia mais exigente. Verstappen classificou o regulamento como “anti-corridas” e manifestou reservas quanto ao rumo da Fórmula 1.
Steiner, contudo, entende que a reação faz parte de um processo natural de adaptação a uma mudança estrutural no desporto. O antigo responsável da Haas acredita que, com um pacote competitivo, o tetracampeão voltará a concentrar-se exclusivamente na luta pelo campeonato.
Ainda assim, reconhece que a transição para um modelo híbrido mais complexo não agrada a pilotos que valorizam motores de combustão tradicionais, como os antigos V10 ou V12.
Guenther Steiner afirmou à RTL:
“Ele ficará satisfeito se estiver a lutar pelo título mundial. É isso que ele quer, e neste momento é o melhor piloto. Como piloto, tens de repensar tudo com este novo sistema de recuperação de energia e criar uma estratégia completamente diferente. É simplesmente diferente. Nós, como seres humanos, não gostamos de grandes mudanças. Mas assim que começar a ganhar, ficará satisfeito com o carro”.
O dirigente acrescentou:
“Compreendo as críticas do Max porque a mudança é muito grande. Sabemos que ele é um verdadeiro piloto de corridas e preferia conduzir com um motor V10 ou V12, como antigamente. Mas ele é pode ser rápido em qualquer situação. Assim que perceber que pode voltar a ganhar, vai habituar-se à nova tecnologia”.
