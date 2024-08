F1: Guenther Steiner tentou contratar Sergio Pérez para a Haas

Guenther Steiner, o antigo chefe de equipa da Haas, revelou que chegou a pensar em contratar Sergio Perez quando este estava na Sahara Force India e a Haas tinha um bom desempenho.

Steiner ficou surpreendido ao saber que Perez vai continuar com a Red Bull após a pausa de verão, apesar do seu recente mau desempenho, com apenas 28 pontos nas últimas oito corridas.

“Eu disse em direto na televisão alemã – ‘Não acho que vamos ver o Checo de volta depois da pausa de verão'”, disse Steiner, falando no último episódio do podcast RacingNews365. “Mas acho que 90 por cento das pessoas na Fórmula 1 disseram isso, se não mais de 90 por cento, porque o desempenho dele simplesmente não está lá. Todas as mensagens que recebemos do Christian [Horner] e do Helmut [Marko] durante o fim de semana diziam: ‘Temos de fazer algumas mudanças’. Fiquei muito surpreendido quando li a notícia da sua permanência. Não tenho nada contra o Checo, mas ele não teve um bom desempenho”.

Apesar disso, Steiner continua a considerar Perez como um “bom rapaz” e um piloto sólido, alguém que tentou contratar para a Haas por duas vezes devido ao seu forte desempenho e comportamento positivo na equipa. Apesar de não ver Perez como um vencedor de corridas ou de campeonatos, Steiner considerou que Perez era uma boa opção para a Haas quando a equipa tinha um bom desempenho.

“Na altura, era um bom piloto. O seu comportamento na equipa era muito bom, dava-se bem com as pessoas, o que é sempre importante. Era um piloto sólido. Talvez não fosse um piloto vencedor de corridas ou de campeonatos, mas na Haas não podíamos pedir a alguém da categoria de Lewis Hamilton que viesse para a equipa. Mas o Checo era um potencial candidato quando estávamos bem.”

Foto: Philippe NANCHINO / MPSA