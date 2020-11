F1: Guenther Steiner tem “o carro mais lento” e não espera melhorias…

As equipas com motor Ferrari têm tido imensas dificuldades em 2020. No Grande Prémio do Bahrein, a Haas teve a dupla mais lenta na qualificação, com Kevin Magnussen a ser 18º classificado e Romain Grosjean a ser 19º classificado.

O Grande Prémio do Sakhir será corrido numa versão mais rápida do circuito do Bahrein, sendo que são apontados tempos abaixo de um minuto. Assim, o chefe de equipa, Guenther Steiner, não espera que a corrida da próxima semana, no circuito exterior da pista do Bahrein, seja melhor.

“Não estou à espera de algo bom na próxima semana. É obvio que temos o carro mais lento aqui e temos de aceitar. Vamos aproveitar e nunca se sabe o que pode acontecer”, disse Steiner ao racefans.net.

“Já tivemos bons momentos, mas a vida não é só feita disto. Por vezes tens de passar por maus momentos para apreciar mais os bons”, finalizou Steiner.