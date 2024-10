F1, Guenther Steiner sobre a Red Bull: “Este ano estão a sair todos”

Guenther Steiner manifestou a sua preocupação com as recentes saídas de pessoal da Red Bull, incluindo a próxima saída do chefe de estratégia de corrida Will Courtenay, que se juntará à McLaren como diretor-desportivo em 2026.

Esta saída segue-se a outras saídas de alto nível, como a de Adrian Newey para a Aston Martin e a de Jonathan Wheatley para a Audi. Steiner observou que, embora estas perdas não reforcem a Red Bull, a equipa tem capacidade para recuperar através da promoção de jovens talentos a partir do seu interior. Sublinhou também que muitos empregados estão a sair após longos períodos, procurando novas oportunidades enquanto o seu valor é elevado devido ao recente domínio da Red Bull.

Apesar do êxodo de pessoal, Steiner acredita que, com Christian Horner e engenheiros-chave como Pierre Wache ainda em funções, a Red Bull irá reconstruir-se e continuar a ter sucesso.

“Mais cedo ou mais tarde, não vai sobrar ninguém na Red Bull!”, disse Steiner, um ex-funcionário da Red Bull, ao podcast Red Flags. “Eu conheço o Will, ele esteve lá durante muito tempo. Acho que o empreguei no início. É uma daquelas coisas. Ele não via progressão na Red Bull e recebeu uma oferta da McLaren para ser diretor-desportivo. Eles não têm um, e Andrea Stella não quer fazer tudo sozinho. Will é uma boa contratação para eles. Ele sabe o que fazer, conhece a estratégia, conhece as regras desportivas. A Red Bull está a reestruturar-se e talvez ele não fizesse parte dos seus planos. Estas coisas acontecem na F1. Mas, de certeza, não torna a Red Bull mais forte com a saída de pessoas como o Will”.

“É um pouco mais do que o normal”, comentou Steiner sobre a fuga de elementos-chave da Red Bull. “Voltemos ao ano passado. Quantas pessoas saíram? Ninguém. Este ano estão a sair todos. Há uma longa lista de pessoas que se vão embora. Mas também é [psicológico] – as pessoas estão lá há muito tempo. Alguém sai e outras pessoas pensam ‘também será uma boa jogada para mim, vamos sair enquanto ainda valho muito dinheiro porque estive na melhor equipa dos últimos cinco anos’. Há um valor. Se esperares demasiado tempo e a equipa não for forte, o teu valor diminui.”

“O capitão continua lá, Christian. Os engenheiros continuam lá”, disse Steiner. Pierre Wache ainda lá está, é ótimo. Vão voltar a construir-se com jovens talentos. Dar oportunidade a pessoas que, de outra forma, iriam embora. Com a saída das pessoas que estão no topo, há as próximas pessoas a entrar. Podem ser tão bons como os que saem, ou melhores. Não se sabe, é preciso descobrir. Podem preencher muitos dos postos de trabalho a partir de dentro.”