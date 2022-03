F1, Guenther Steiner: “Situação financeira é estável” | AutoSport

Guenther Steiner está tranquilo quanto à situação financeira da equipa. Depois de semanas de sobressalto, com a saída da Uralkali, a juntar a alguns problemas nos testes de pré-temporada, a equipa parece ter agora mais alguma estabilidade para enfrentar o arranque da época, com Gene Haas a confirmar recentemente que vai aumentar o investimento na sua equipa.

“A equipa é financeiramente estável. Não temos de se preocupar com a equipa. Isso é o mais importante para mim”, disse Steiner.

A situação da saída de Nikita Mazepin da equipa causou alguma polémica, com o piloto russo a queixar-se da forma como foi tratado. Steiner confirmou que o despedimento foi feito por escrito:

“Só o fiz por escrito. Eu não falei com ele. É sempre mau quando se tem de fazer algo assim. As circunstâncias externas, que nem eu nem ele podemos mudar, são exatamente como elas são. É preciso viver com isso e seguir em frente. Vejo-o como parte da vida”, disse Steiner.

Quanto ao pedido do agora ex-patrocinador de reaver o dinheiro já dado para esta época, Steiner confirmou que é um assunto delicado:

“É um assunto muito complexo, mesmo para os advogados”, acrescentou Steiner, que admitiu que a equipa “certamente perderá algum dinheiro” mas não o suficiente para ameaçar a sua existência no desporto.