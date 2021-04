F1, Guenther Steiner: “Será bom se conseguirmos competir com a Williams”

Não é novidade o que diz Guenther Steiner, trata-se basicamente de admitir publicamente algo que a grande maioria já percebeu: O único objetivo realista da Haas em 2021 é lutar com a Williams para fugir ao último lugar da grelha.

Gunther Steiner, Chefe de Equipa da Haas F1, admite abertamente que a equipa norte-americana não tentará sequer desenvolver o carro de 2020: “Será bom se conseguirmos competir com a Williams. Isto é tudo o que podemos fazer e acredito que somos bastante capazes de o fazer.

Não faremos qualquer esforço para conseguir algo mais”, acrescentou Steiner, que diz que a totalidade dos recursos da Haas estão a ser colocados no novíssimo carro para 2022: “Penso que o máximo que podemos fazer este ano é preparar os pilotos – para lhes dar a oportunidade de ganhar experiência. Tudo isto lhes será útil quando tivermos um carro mais competitivo à nossa disposição. Esse é exatamente o nosso plano para a época”, disse Steiner.