F1, Guenther Steiner: “Sem limite orçamental não estaríamos aqui este ano”

Guenther Steiner foi claro. Sem o limite orçamental, a Haas provavelmente não estaria a competir este ano.

A entrada em vigor do limite orçamental e a melhor distribuição dos prémios ajudou a que a Haas se mantivesse em competição, o que não era garantido sem esta mudança, segundo Steiner. A equipa corre num dos orçamentos mais pequenos do desporto e compra tantas peças quantas as legalmente permitidas pelos regulamentos desportivos e técnicos a fim de competir.

“Sem o limite orçamental e a nova distribuição de fundos de prémios, penso que não estaríamos aqui este ano”, disse Steiner. “Não faz sentido para uma equipa pequena injetar dinheiro porque não se consegue alcançar os grandes. Teríamos de investir demasiado dinheiro, que nunca recuperaríamos. Não vale a pena. A dada altura, diz-se: ‘Ei, já me diverti’, avança-se e faz-se algo mais divertido porque há muitas coisas que se podem fazer com o dinheiro que é divertido. Com o limite do orçamento, se fizeres um bom trabalho, podes equilibrar-te e se correr bem comercialmente, podes até fazer lucro. É um negócio agora, mas é um negócio em que se perde muito para a maioria de nós aqui.”

“O objetivo é sempre o de alcançar o ponto de equilíbrio ou ganhar dinheiro – isso seria o melhor. Portanto, penso que sem o limite orçamental, seria muito difícil que estivéssemos aqui”.

Steiner revelou que a anterior disparidade entre os concorrentes do pódio e equipas como a Haas levou o dono da equipa Gene Haas a avisar explicitamente a possibilidade de uma retirada.

“Ele [Gene Haas] disse que é tão difícil, impossível alcançar os grandes porque é preciso demasiado dinheiro”, acrescentou Steiner. “Não somos um fabricante de automóveis, não podemos justificar a quantidade de dinheiro que eles gastam, o que é ótimo. Não foi crítico, foi apenas honestidade. Se for diferente, se o conseguirmos fazer diferente, tudo bem, caso contrário, precisamos de procurar outras coisas para fazer na vida”.