F1: Guenther Steiner sem certezas sobre o futuro da equipa

Com a F1 parada e com a possibilidade de não haver corridas este ano, muitas equipas enfrentam dificuldades. Se o cenário de não haver corridas se confirmar, a Haas poderá passar por sérias dificuldades.

A equipa americana é uma das mais pequenas do grid, e uma das estruturas com o menor orçamento. As corridas são a grande fonte de rendimento para a equipa e uma época sem corridas poderá colocar o futuro em risco como explicou Guenther Steiner :

Com certeza existe uma ameaça [da equipa fechar portas], se não houver receita, se não houver corridas este ano, se não formos pagos por isso ”, disse Steiner ao Formula1.com. “Não consigo dar uma percentagem da hipótese de isso acontecer. Eu acho que é baixa, mas eu nunca diga nunca.“

“Nós devemos estar conscientes do que estamos a fazer, garantir que façamos o melhor possivel e esperamos correr o mais rápido possível e transformar esta situação em algo positivo, que precisa das 10 equipas a trabalhar em conjunto, tal como a F1 e a FIA colaborar connosco para garantir que estamos aqui. “

A incerteza de até quando Gene Haas a aguentar a equipa sem prémios da F1 e sem o pagamento dos patrocinadores, continua:

“Como todos nós, ele não sabe o que está para vir no futuro próximo e se teremos ou não corridas [este ano]”, acrescentou Steiner. “Ele não tem problema esperar mais, mas, como qualquer empresário, não ficará feliz em esperar para sempre.”

“Vamos torcer para que, nos próximos meses, tenhamos uma visão melhor do futuro próximo, espero que a situação não permaneça tão fluída quanto é agora. Não há ninguém a culpar, são apenas as circunstâncias. No momento, ele pode ficar calmo, mas virá o tempo em que ele terá de tomar uma decisão. Mas para já ele quer ver até onde a situação vai. Nós colocamos as pessoas em licença e não as deixamos ir. Só precisamos garantir que tomamos as decisões corretas no futuro, para que ele se mantenha interessado no desporto “.