F1, Guenther Steiner quer limite de tempo para atribuição de penalizações

Guenther Steiner criticou os comissários do Grande Prémio de Miami, defendendo a introdução de um limite de tempo para a atribuição de penalizações após a corrida. As declarações surgem depois de vários incidentes terem ficado sob investigação, com os veredictos a chegarem aproximadamente duas horas e meia após a bandeira de xadrez.

Entre os incidentes investigados após a corrida estavam Max Verstappen por alegadamente cruzar a linha branca na saída das boxes, a colisão entre Verstappen e George Russell, o contacto entre Charles Leclerc e Russell na última volta, Leclerc por exceder repetidamente os limites de pista na volta final ganhando vantagem, e ainda por conduzir o carro em condições de segurança inadequadas. A maioria dos pilotos saiu ilesa das investigações, mas Leclerc acabou por receber uma penalização de 20 segundos, que o fez descer ao oitavo lugar.

Steiner defende que deveria existir um prazo para a tomada de decisões. O antigo chefe de equipa da Haas argumenta ainda que em casos objetivos, como cruzar uma linha branca, a decisão deveria ser imediata, uma vez que a imagem é a mesma independentemente do momento em que for analisada.

“Os comissários… eu já estava no avião a regressar a casa quando soube que ainda havia penalizações a ser atribuídas. Penso que precisamos de decidir após a corrida, mas acho que tem de haver um limite de tempo. Se não sabem, não deem uma penalização.”

“O que eles fazem durante a corrida? Porque acho que os comissários não estão lá para ver a corrida. Estão lá para tomar decisões sobre coisas que correram mal. Por isso acho que deviam encerrar a corrida e dizer aos comissários: analisem isto, processem o que aconteceu aqui, trabalhem nisso, tomem uma decisão e sigam em frente. Ver a corrida não devia fazer parte do trabalho deles.”

“Cruzar uma linha branca… o que é que querem litigar? Ou está, ou não está. Têm câmeras para isso, e a equipa ainda tem a hipótese de protestar. No final, ou passaram por cima da linha, ou não. Não é como um incidente entre o Gasly e o Lawson. É uma coisa ou outra. Antes, depois, daqui a três dias, a imagem será a mesma.”

Foto: MPSA