F1, Guenther Steiner: “Oscar Piastri vai vencer o título”

“Não é um erro, não sei até que ponto se pode evitar. É muito difícil evitar”, disse ele. “Mas o tipo atrás tem de estar atento, caso contrário não consegue fazer. O Oscar, foi mais corajoso, passou a toda a velocidade. A combinação do cone de aspiração e da velocidade permitiu que ele ultrapassasse. Nos recomeços, é preciso ser inteligente e ser mais esperto que o piloto atrás. Ele não foi, porque o Oscar estava realmente em cima dele. Pode-se ser sempre dizer ‘Ele poderia ter sido mais inteligente no recomeço’, mas às vezes acertas, às vezes não.”

“Vemos isso acontecer repetidamente com o Lando”, disse Steiner ao podcast Red Flags. “Ele comete esses pequenos erros e, por isso, eu digo que o Oscar vai ganhar o campeonato. É isso que faz a diferença. Ele é tão rápido quanto o Oscar quando tudo corre bem. Mas ele tem esses pequenos problemas. Eles surgem do nada e nunca se sabe quando vão acontecer.”

No Grande Prémio da Bélgica, Norris largou da pole, mas perdeu a liderança para Piastri após o recomeço de prova, que foi adiado devido à chuva, e acabou terminando em segundo lugar. Pequenos erros na Curva 1 no final da corrida atrapalharam a sua busca pela vitória.

