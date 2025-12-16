F1: Guenther Steiner oferece teste de MotoGP a Lando Norris

Guenther Steiner, antigo diretor de equipa da Haas, lançou um convite informal a Lando Norris: experimentar uma moto de MotoGP. A proposta surge no momento em que Steiner se prepara para assumir a liderança da equipa Red Bull KTM Tech3 a partir de 2026.

Após o seu consórcio ter concluído a aquisição total da Red Bull KTM Tech3 em setembro de 2025, Guenther Steiner começa desde já a marcar o tom do novo projeto. Conhecido pelo seu estilo direto e pouco convencional, vê na ligação entre Norris e o motociclismo uma oportunidade simbólica e mediática.

O convite ganha especial significado tendo em conta o passado do piloto da McLaren. Antes de chegar à Fórmula 1, Lando Norris iniciou-se no desporto motorizado nas duas rodas. O próprio piloto já revelou que o motociclismo foi o seu primeiro amor competitivo, muito antes de se interessar por monolugares, tendo Valentino Rossi como grande ídolo de infância.

Steiner recuperou essa ligação ao sugerir que Norris experimente uma moto da Tech3, sublinhando de forma bem-humorada a semelhança de cores entre a KTM e a McLaren.

“Ele está convidado a conduzir a nossa moto no próximo ano. Ela tem a mesma cor [da McLaren]… Ok, é laranja, mas são muito parecidas”, disse Steiner. “Ele pode vir pilotá-la; arranjaremos forma de organizar isso. Seria algo agradável para ele, embora não saiba se o Zak Brown ficaria feliz por vê-lo a pilotar uma moto de MotoGP.”