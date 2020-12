F1, Guenther Steiner: “O Mick (Schumacher) ganhou a oportunidade com base no seu desempenho…”

A Haas confirmou Mick Schumacher na F1 e Guenther Steiner, Director de Equipa da Haas F1 Team, entende que o jovem chega à F1 por mérito próprio e não por ser filho de Michael Schumacher: “Estou muito satisfeito por podermos confirmar Mick Schumacher no nosso line up de pilotos para a próxima temporada. Estou ansioso por recebê-lo na equipa”, começou por dizer Guenther Steiner: “O Campeonato de Fórmula 2, há muito que serve de campo de teste de talentos, onde os jovens mostram as suas credenciais e o plantel deste ano tem sido, sem dúvida, um dos mais competitivos das últimas temporadas.

O Mick ganhou corridas, alcançou pódios e destacou-se contra alguns dos excecionais talentos de 2020. Acredito firmemente que ele ganhou a oportunidade de se formar na Fórmula 1 com base nos seus desempenhos. Temos uma oportunidade à nossa frente, como equipa, de avaliar e alimentar um novo piloto. Estamos a criar condições para a continuação da construção e crescimento contínuo a longo prazo da equipa, e aguardo com expectativa a contribuição do Mick, tanto dentro como fora da pista, nesse processo”, disse Steiner.