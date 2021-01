F1: Guenther Steiner: “Não vamos deixar passar a situação do Mazepin”

Nikita Mazepin ainda não começou a sua carreira na Fórmula 1 e já está envolvido em controvérsia, mas, apesar disso, a equipa da Haas manteve o piloto russo no seu alinhamento de 2021 – CLIQUE AQUI PARA LER MAIS.

De acordo com o chefe de equipa, Guenther Steiner, na sua coluna no the-race.com, “ele sabe que fez algo que não devia ter feito. Ele já pediu desculpa e sabe o que fez de errado. Agora precisamos de trabalhar para lhe darmos a melhor oportunidade de aprender com isto e concentrar-se na sua carreira desportiva”.

“Sempre digo que se sabes o que fazes de errado, podes sempre ser melhor. Se estiveres em negação, não vais a lado nenhum. Não sou uma pessoa que vai dar um pontapé na cara a alguém que já está de joelhos. Não estou a dizer que o que ele fez está correto e que nós vamos deixar passar a situação. Nós vamos educá-lo e continuar a educá-lo para o futuro”, afirmou Steiner