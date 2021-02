F1: Guenther Steiner não quer problemas com os seus pilotos

Guenther Steiner deixou um aviso claro aos seus pilotos. Se houver problemas em pista, esses problemas irão ter consequências.

Steiner sabe bem o que é ter de lidar com dois pilotos em que por vezes o ego assume mais protagonismo do que o desejável. Aconteceu com Kevin Magnussen e Romain Grosjean, mas o diretor da Haas deixou já um aviso para os seus novos pilotos, Mick Schumacher e Nikita Mazepin:

“Se lutarem sem prejudicar a equipa, não tenho problemas com isso”, disse ele à RTL. “Só se o fizerem quando entrarem no carro, terei um problema e depois eles terão um problema”.

Dito isto, Steiner está disposto a dar-lhes tempo a ambos para se adaptarem à Fórmula 1, e espera que se desenvolvam o suficiente para não cometerem muitos erros no seu segundo ano .

“Para mim seria um sucesso ter dois pilotos no final do ano que aprenderam muito e estão prontos para 2022, para que não cometamos mais erros”, acrescentou ele. “É preciso dar aos jovens a oportunidade de se desenvolverem. No final do ano, devemos ter ainda dois pilotos jovens, mas também experientes.”.