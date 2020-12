F1, Guenther Steiner: “Mazepin não pode cometer o mesmo erro…”

Nikita Mazepin teve duas penalizações na primeira corrida da Fórmula 2 neste fim de semana de Grande Prémio do Sakhir. O piloto russo acabou com 10s de penalização, perdendo a sua posição no pódio – CLIQUE AQUI PARA LER MAIS.

Em 2021, o piloto que fez a temporada pela Hitech Grand Prix, vai subir à Fórmula 1 com a equipa da Haas. Para o chefe da equipa americana, Guenther Steiner: “Eu vi a corrida da Fórmula 2 e as penalizações. Acho que faz parte da aprendizagem. É preciso aprender com os erros e não os cometer novamente”.