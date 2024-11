F1, Guenther Steiner: “Lewis Hamilton vê o copo meio-vazio”

Guenther Steiner, ex-chefe de equipa da Haas, comentou as dificuldades de Lewis Hamilton enquanto se prepara para deixar a Mercedes pela Ferrari em 2025.

Steiner acredita que Hamilton está a lidar mal com a partida, frustrado com o desempenho da Mercedes desde o seu declínio em 2022. Com apenas três corridas restantes antes da troca, as críticas de Hamilton ao carro intensificaram-se.

Steiner observou que o companheiro de equipa de Hamilton, George Russell, que muitas vezes o ultrapassou nesta temporada e recentemente o ultrapassou na classificação do campeonato, tem uma perspetiva mais otimista, vendo este período como uma oportunidade para solidificar o seu futuro papel na Mercedes. De acordo com Steiner, Russell está ciente de que deve garantir o seu lugar, dado o interesse da Mercedes em jovens talentos como Andrea Kimi Antonelli e o seu namoro anterior com Max Verstappen.

“O carro é o que é. Não é o melhor carro. Não é o melhor carro. É o quarto melhor carro do momento num dia bom. Por isso, acho que o Lewis, sabendo que se vai embora de qualquer maneira, é mais fácil queixar-se. Ele não gosta do carro, sabe que daqui a três corridas já não está lá. Isso mexe com ele, e eu diria que ele não está a lidar muito bem com isso”, disse Steiner no Red Flags Podcast. “Ele vê o copo meio-vazio enquanto George vê aqui uma oportunidade. Lewis vê isso como ‘eu tenho mais algumas corridas para fazer aqui, não há mais nada a ser conquistado”, acrescentou Steiner. “O George tem todo o interesse em fazer tudo o que tem de fazer, para mostrar que é o líder da equipa para o futuro. Ele tem de o provar, porque sabe que o seu lugar, quando o contrato terminar, não está 100% seguro”, concluiu Steiner.

Foto: Philippe Nanchino/ MPSA