F1, Guenther Steiner: “Kevin Magnussen amadureceu muito” | AutoSport

A entrada de Kevin Magnussen na Haas foi um upgrade tremendo para a equipa. Apesar da pouca preparação, o piloto dinamarquês tem sido uma mais valia para a equipa e os resultados falam por si.

Com um quinto lugar na corrida inaugural e um nono lugar na segunda prova, Magnussen conseguiu uma boa quantidade de pontos e provou que o novo carro é competitivo. Guenther Steiner falou do regresso de Magnussen e elogiou a nova postura do seu piloto:

“Penso que ele amadureceu durante o último ano e percebeu como era bom estar na Fórmula 1”, disse Steiner. “Quando se está fora de F1, percebe-se o que se perdeu e regressar é como um sonho. Em 2020 ele teve um ano difícil e ficou bastante desmotivado no final. Mas quando se está fora , pensa-se: ‘Quem me dera estar lá, mesmo com um carro mau’. Agora ele voltou e a primeira corrida foi muito boa para ele. Ele igualou o seu melhor resultado com a Haas na sua primeira corrida, por isso penso que amadureceu bastante. Ele é muito jovem, nunca esquecemos que tem 29 anos”, comentou Steiner. “Mas está mais maduro e agora tem um companheiro de equipa mais jovem para quem pode ser um pouco uma figura paterna”.