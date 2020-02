F1, Guenther Steiner: “Foi uma boa semana de recolha de dados…”

O chefe de equipa da Haas, Guenther Steiner, insiste que os problemas no último dia de testes não foram significativos e que a equipa está a começar bem a pré-temporada.

No último dia, Romain Grosjean passou algum tempo na garagem, durante a sessão da manhã, enquanto Kevin Magnussen teve um acidente na quarta volta da sessão da tarde e não saiu mais para a pista.

Steiner disse que os problemas que encontraram foram pequenos e que não voltaram à pista com Kevin Magnussen porque os dados que recolheram foram mais do que suficientes.

“Tivemos uma fuga num dos tubos da água e na tarde tivemos o problema com a espaçador, que quebrou a jante e ficamos com um furo no pneu.”

“Consertar o carro demoraria algum tempo, e depois só podíamos fazer voltas no fim, ou seja, como já tínhamos dados dos outros dias, decidimos ficar de fora.”

“Foram dias bons. Claro que queríamos andar mais, mas não estamos aqui a chorar sobre aquilo que perdemos. Foi uma boa semana de recolha de dados para os próximos dias.”