F1, Guenther Steiner: “Estamos habituados a grandes desafios”

A Haas, tal como todas as equipas de F1, atravessa momentos delicados, mas Guenther Steiner acredita que a equipa pode vencer este desafio.

Steiner lembrou que a Haas está habituada a ter de desafiar as probabilidades e por isso confia que a equipa também conseguirá enfrentar as dificuldades que estão para chegar, com um calendário muito exigente pela frente:

“Já passamos por coisas difíceis”, disse Steiner ao Formula1.com. “Temos menos pessoas e estamos habituados a desafios maiores do que as grandes equipas, que têm duas pessoas para cada trabalho, e nós temos apenas uma pessoa. Mas é isso que nós temos. Nós podemos lidar com isso. Será um desafio para o nosso pessoal, mas um desafio é uma oportunidade.

“Espero que possamos trabalhar bem. Não será fácil, mas não será fácil para ninguém. Faremos o melhor que pudermos e, espero, faremos um trabalho melhor do que outros com mais pessoas.”

A equipa entra neste ano sob pressão, pois Gene Haas está a ponderar se deve continuar com a equipa ou terminar com o projeto:

“Vamos torcer para que, nos próximos meses, tenhamos uma visão melhor do futuro próximo, espero que a situação não permaneça tão fluída quanto é agora. Não há ninguém para culpar, são apenas as circunstâncias. No momento, ele pode ficar calmo, mas ele terá de tomar uma decisão. Agora ele vai esperar para ver.”