F1, Guenther Steiner: “Espero ajudar o Mick a fazer o mesmo que Leclerc”

Em 2021 o chefe de equipa da Haas, Guenther Steiner, tem um novo desafio. Pela primeira vez terá dois estreantes nos seus carros, com Mick Schumacher e Nikita Mazepin a chegarem da Fórmula 2.

Ao La Gazzeta dello Sport, Steiner explicou que “desde o momento em que decidimos contratar dois estreantes fomos reunir com o Mattia Binotto porque sabíamos que a Academia da Ferrari tinha cinco pilotos na Fórmula 2. A decisão de trazer o Schumacher chegou de Maranello”.

Agora, Steiner espera que o jovem alemão “olhe para o trabalho feito por Pietro Fittipaldi. Ele estava parado há cerca de dois anos e não fez um mau trabalho no Bahrein e no Abu Dhabi. O segredo é não fazer erros para poder crescer o mais rapidamente possível”.

O chefe da equipa americana também comparou a experiência de Mick Schumacher com a de Charles Leclerc, afirmando que “olhem para o que o Charles [Leclerc] fez nas primeiras corridas com a Sauber. Ele não era mais rápido do que o seu companheiro de equipa, mas foi sempre aprendendo e é isso que espero do Mick. Depois, na segunda parte da temporada, espero que ambos os pilotos consigam estar a competir”.

“Ficaria muito contente se pudesse ajudar o Mick a ter a mesma trajetória do Charles, e colocá-lo na Ferrari no futuro. Não podemos esquecer que o Leclerc fez alguma sessões de treinos livres connosco em 2017, portanto estamos habituados a ter talentos connosco”, finalizou Steiner.