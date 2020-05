F1, Guenther Steiner: “Equipas pequenas teriam terminado sem limite orçamental”

O limite orçamental era uma medida há muito pedida pela equipas pequenas. Guenther Steiner acredita que sem esta medida, muitas equipas pequenas teriam os dias contados.

O limite de 145 milhões de dólares, que será aplicado a partir de 2021, baixando gradualmente até os 130 milhões, poderá ser a salvação para as equipas pequenas que não seriam capazes de sobreviver:

“Acho que algumas das equipas pequenas teriam acabado sem o limite de orçamento e isso não teria ajudado as equipas grandes também”, disse ele à Sky F1. “Eu acho que é um compromisso justo. Eles perceberam isso e fizeram alguns cortes, tanto quanto puderam, e o compromisso foi feito. Tenho a certeza de que eles sabem que, sem as equipas mais pequenas , não há desporto”

“É muito mais interessante agora”, acrescentou “Precisamos pressionar mais para podermos fazer disto um negócio equilibrado, pelo menos daqui para frente. Esse é um dos meus trabalhos na Haas, tentar chegar a um ponto em que os investimentos são mínimos.”

“Para as equipas que chegam, quando é discutido um limite de orçamento, existe sempre pessoas que pensam que podem ganhar dinheiro com isso. Ainda é um desporto muito caro. Ainda é preciso investir muito dinheiro para chegar a algum lugar.

“Acho que é bom para os fabricantes. Se um conselho de administração vê um limite, eles sabem quanto vão gastar no máximo. Não se começa com um número e, após cinco anos, esse número triplicou ou quadruplicou. Agora há um limite no terreno que diz que esse é o máximo que se pode gastar através da regulamentação. Está bem claro agora. Acho que é uma coisa boa e espero que as empresas ou fabricantes de automóveis invistam na Fórmula 1″.