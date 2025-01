F1: Guenther Steiner elogiou Pierre Gasly e David Sanchez

O antigo diretor da equipa de F1 da Haas, Guenther Steiner, elogiou Pierre Gasly por ter aproveitado ao máximo a difícil temporada de 2024. Falando no Podcast The Red Flags, Steiner enalteceu, mas reconheceu o esforço dos mecânicos da Williams antes de escolher Gasly como o piloto que conseguiu o máximo com o mínimo.

Apesar das dificuldades da Alpine, Gasly ajudou a equipa a garantir o sexto lugar no campeonato de construtores. Steiner atribuiu a David Sanchez o mérito de ter orientado as melhorias da Alpine. A equipa teve um início de época difícil, incluindo uma colisão entre Gasly e Esteban Ocon no Mónaco, que contribuiu para a saída de Ocon para a Haas em 2025. Mas terminou a época em sexto lugar, com melhorias claras na performance.

“O que fez mais com menos? Estou entre o Pierre e os mecânicos da Williams, esses pobres coitados! Tiveram muito trabalho! Eles foram mais além. Mas escolho o Pierre. Ele fez o máximo com o pouco”, disse Steiner sobre Gasly. “Ele tinha um carro de merda, mas eles chegaram em sexto, e isso é graças a ele. O crédito vai para David Sanchez, que veio da McLaren e esteve na Ferrari antes. Ele tinha alguns conhecimentos. David disse ‘precisamos de ir por este caminho, para chegar ao final da época com algo que funcione’. O David foi a chave.”