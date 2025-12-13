F1, Guenther Steiner: “É preciso dar crédito a Lando Norris”

Guenther Steiner, antigo diretor de equipa da Haas na Fórmula 1, reconheceu publicamente o mérito de Lando Norris após a conquista do título mundial, assumindo que foi excessivamente crítico em relação ao piloto da McLaren ao longo da temporada.

As declarações de Steiner surgem após o Grande Prémio de Abu Dhabi, última prova da época, onde Norris lidou com a pressão necessária para assegurar o seu primeiro campeonato do mundo de Fórmula 1. O britânico partiu da segunda posição, mas terminou a corrida em terceiro, depois de ser ultrapassado por Oscar Piastri na primeira volta, enquanto Max Verstappen venceu a corrida.

Durante a época, Norris foi alvo de críticas recorrentes por alegadas dificuldades em lidar com a pressão, erros evitáveis e por não extrair todo o potencial do McLaren MCL39. O próprio Steiner foi uma das vozes mais críticas, mas admitiu que o desfecho do campeonato o levou a rever a sua posição.

Embora reconheça o título, Steiner considera que Norris ainda não pode ser colocado entre os grandes campeões da história, defendendo que tal estatuto exige múltiplos campeonatos. Ainda assim, sublinhou que, na corrida decisiva, o piloto britânico fez tudo o que era necessário para vencer o campeonato, adotando uma abordagem estratégica e sem erros.

“O ‘rock star’ é o Lando” disse ao podcast Red Flags. “Ele merece. Fez o que tinha de fazer para ser campeão do mundo. Não cometeu erros no final e levou o trabalho até ao fim.”

“No fim, a margem foi muito pequena, mas isso também faz parte. O Max disse-o: ele teve mais pontos. Dois pontos ou um ponto, ele é campeão do mundo. Por isso, sem dúvida, ele é o ‘rock star’. Foi o ‘rock star’ dessa corrida. Fez apenas o suficiente para ganhar o campeonato do mundo e foi muito estratégico.”

“O que ele me provou foi que, no fim, como ele próprio disse, não precisou de ser agressivo para ganhar o campeonato. Provou que é um dos grandes campeões? Ainda não. Na minha opinião, precisa de ganhar mais alguns campeonatos.”

“Mas nesta corrida fez tudo certo. A certa altura, é preciso dar crédito ao rapaz, porque lançámos muitas críticas sobre ele. Agora, merece melhor; retiramos o que dissemos e, ao chamá-lo ‘rock star’, isso é quase um pedido de desculpa.”