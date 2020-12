F1, Guenther Steiner e 2021: “Existem fatores fora do meu controlo…”

Em 2020 o motor Ferrari foi o pior na grelha da Fórmula 1. Como equipa que utiliza estes motores, a Haas não teve uma boa temporada. Para 2021, o chefe de equipa, Guenther Steiner, espera que isso mude.

Ao motorsport.com, Steiner afirmou: “Será um ano difícil [2021]. Quão difícil? Ainda não sabemos. Mas, existem muitos fatores fora do meu controlo, mas espero que eles melhorem”.

Um desses fatores é o motor Ferrari e para Mattia Binotto as coisas prometem nesse lado, com o chefe de equipa da Ferrari a afirmar que “Já o temos no banco de testes e o feedback que temos é muito promissor. Estou satisfeito com os resultados” – CLIQUE AQUI PARA LER MAIS.

Para 2021, a Haas vai contar com dois estreantes na Fórmula 1, com Mick Schumacher e Nikita Mazepin nos monolugares da equipa americana.