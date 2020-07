F1: Guenther Steiner diz que Haas está preparada para um estreante

Os atuais pilotos da Haas, Romain Grosjean e Kevin Magnussen, acabam o contrato com a equipa americana no final de 2020. O chefe de equipa, Guenther Steiner, diz que jovens pilotos podem ter oportunidade na Fórmula 1.

Ao motorsport-total.com, Steiner afirmou: ” Podíamos ter um estreante. Já os tivemos em várias sessões de treino no nosso segundo ano, e não tivemos problemas com eles. Se já completou uma temporada de Fórmula 3 e da Fórmula 2, está normalmente muito bem preparado”.

“Se o piloto for bom, porque não? Podemos ver como o Charles Leclerc foi bom no seu primeiro ano. É claro que temos de olhar para o que os outros estão a fazer e como estão preparados. Não estávamos certamente preparados no primeiro ano para um estreante, porque tínhamos de crescer como equipa. Mas agora estamos”.

Robert Schwarzmann, que lidera a classificação da Fórmula 2, é considerado um bom candidato. O russo venceu o título da Fórmula 3 em 2019. Perguntado se a Haas já tinha iniciado discussões com o jovem de 20 anos Steiner respondeu: “Ele ganhou recentemente e penso que está a fazer um bom trabalho”.