F1, Guenther Steiner: “Daniel Ricciardo não desaprendeu a pilotar”

“Ter um companheiro de equipa que levou a melhor, talvez o tenha enfraquecido mentalmente”, disse Steiner ao podcast Red Flags. “É como Hulkenberg, quando ele estava na Renault com Danny, ele sofreu muito. Digamos que quase matou a carreira do Hulkenberg na altura. Mas agora olhem para o Hulkenberg [na Haas]. Está muito melhor que o Danny. É estranho como, por vezes, estas coisas acontecem. Acho que por ser um desporto com margens cada vez mais pequenas… e se não estás bem mentalmente sofre. Obviamente a pressão, que também afetou o Danny”, continuou Steiner.

Steiner comparou a situação de Ricciardo ao seu tempo na Renault, onde superou Nico Hülkenberg, o que, segundo Steiner, quase “matou” a carreira de Hulkenberg. Steiner sugere que o estado mental de Ricciardo e a pressão de competir com companheiros de equipa mais rápidos contribuíram para a sua queda, observando que Ricciardo não perdeu a sua capacidade de conduzir, mas não estava no “espaço mental” certo. A abertura da Red Bull relativamente a potenciais mudanças de piloto pode ter aumentado a pressão.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros