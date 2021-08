F1: Guenther Steiner confiante para a próxima época | AutoSport

A Haas tem tido muitas dificuldades nas últimas épocas o que se tem refletido num abaixamento claro na performance afetando os resultados. Mas Gunther Steiner está otimista que a sua equipa regressará ao meio da tabela na próxima época.

Com a entrada de novas regulamentações a Haas poderá ter uma oportunidade de dar um salto na sua performance como explicou Steiner:

“Se não houvesse um limite orçamental, as grandes equipas teriam desenvolvido paralelamente o carro deste ano, o carro do próximo ano”, disse Steiner. “Penso que, em geral, a grelha está mais nivelada. Começámos por saber que com este carro não valia a pena investir nada [em 2021], pois o carro não era bom em ’19. No ano passado parámos completamente o desenvolvimento, pois investir – não só dinheiro, mas também pessoas – não é algo que se queira fazer porque mesmo com um bom trabalho ainda estaríamos no fundo da tabela, por isso decidimos olhar para o próximo ano. Esperemos que isso valha a pena. No início da época tivemos um início um pouco mais lento no desenvolvimento, pois tivemos de reestruturar muitos dos departamentos, mas agora estamos a funcionar a uma boa velocidade com boas pessoas”, acrescentou Steiner. “Estou bastante confiante de que podemos voltar ao meio-campo, mas até onde, só o tempo dirá”.