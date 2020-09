F1: Guenther Steiner: “As queixas do Romain (…) talvez me ajudem a escolher um piloto”

Romain Grosjean vê cada vez mais perto a sua saída – mais do que provável – da Fórmula 1, e por isso continua a não perder oportunidades para se referir de forma muito pouco simpática à equipa e ao carro que guia. É verdade que tem todo o direito do fazer, mas o que se ouviu por parte do francês via rádio são claramente palavras que a grande maioria dos pilotos guardaria para as dizer no seio da equipa e não publicamente.

Guenther Steiner diz que não se sente afetado pelas críticas de Grosjean à Haas, e reagiu com ironia, dizendo que isso lhe deixa menos explicações para dar: “É uma sensação dura, mas penso que o que aconteceu ao Romain foi muito bem transmitido. Ele falou com os espetadores que assistiam pela TV para que eu não tenha do fazer quando falo com a imprensa! Ele transmitiu muito bem o que pensa sobre o carro, e isso é muito bom para ele.

Acho que ele quer ter a certeza de que vocês também sabem! Ele está a ser simpático convosco, por isso, conseguem-no em direto e eu tenho de trabalhar menos. Ele tenta ser simpático comigo, dando-me menos trabalho. Talvez isso ajude na escolha do piloto, se ele tentar ajudar-me”!

Quando perguntado a Steiner se um piloto que esteja disposto a manter as queixas em casa pode ser melhor para a Haas, ele não concorda, mas novamente com alguma ironia: “Eu não o diria, acho que ele está apenas a ficar velho. Porque nós sabemos o que está errado. Sou sempre muito honesto convosco sobre o que está a acontecer. Não estamos felizes e não estamos a tentar esconder nada, é apenas uma forma de fazer as coisas e se ele sente que é a coisa certa, fazer o que fez, então que faça”. Nem tudo foi mau para a Haas em Sochi, pois Kevin Magnussen terminou no 12º lugar.