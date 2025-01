F1: Guenther Steiner aposta na McLaren em 2025

O antigo Diretor de Equipa da Haas, Guenther Steiner, prevê que a McLaren irá dominar a temporada de Fórmula 1 de 2025, garantindo os Campeonatos de Construtores e de Pilotos. O ressurgimento da McLaren em 2024, coroado com a vitória dos Construtores, posiciona-a como favorita, reforçada pelo seu forte alinhamento de pilotos, Lando Norris e Oscar Piastri. No entanto, Steiner adverte que eles devem evitar erros e manter a confiança.

“O meu favorito, em termos de desempenho, é a McLaren – eles foram muito bons no ano passado”, disse Steiner ao GPBlog. “Eles ganharam muito no ano passado, prepararam-se muito melhor porque tiveram tempo para se reagrupar e se preparar. Eles têm um alinhamento de pilotos muito forte. Eles têm muita confiança do ano passado, o que também ajuda, por isso são os meus favoritos, mas não vai ser uma caminhada fácil”, acrescentou. “Se cometerem algum erro ou se forem indecisos, vão acabar como no ano passado. Eles precisam de ter mais confiança em si mesmos [em termos] do que podem fazer.”

A Ferrari, com Lewis Hamilton e Charles Leclerc, é vista como a principal adversária da McLaren. Steiner destaca o forte desenvolvimento da Ferrari e a motivação de Hamilton para conquistar o oitavo título.

Com a Ferrari, nunca se sabe quão bom é o carro”, comentou Steiner. “Foram muito sólidos, muito bem organizados, e o Lewis está a chegar lá. Toda a gente está atenta, o Fred [Vasseur] quer um campeonato do mundo, e o Lewis quer um campeonato do mundo, o oitavo. Por isso, acho que eles também vão ser bons.”

Steiner é cauteloso em relação à Mercedes e à Red Bull. A Mercedes coloca o estreante Kimi Antonelli ao lado de George Russell, criando incertezas, enquanto a Red Bull conta com Max Verstappen, mas tem dúvidas sobre o estreante Liam Lawson como segundo piloto.

Steiner prevê uma batalha renhida entre a McLaren, a Ferrari, a Red Bull e a Mercedes, o que irá criar uma temporada 2025 emocionante e imprevisível.