F1, Guenther Steiner: “Alguns mecânicos choraram de alegria”

A Haas apresentou hoje as cores do seu carro para 2021, uma decoração radicalmente diferente do que já vimos da equipa americana, agora com as cores da bandeira russa em destaque.

Outra das novidades é a estreia de Mick Schumacher na F1, uma notícia que emocionou muitos elementos da equipa quando foi confirmada, já no final da época passada.

“Temos mecânicos na nossa equipa, que já trabalharam com Michael na Ferrari”, disse Steiner ao Sport Bild. “Quando souberam que o Mick se estava a juntar a nós, choraram. Havia uma enorme alegria. A emoção dos rapazes foi simplesmente de loucos. Um deles abraçou-me com tanta força que me perguntei brevemente: o que lhe está a acontecer?”

Schumacher fará dupla com outro estreante, Nikita Mazepin, numa época que será de aprendizagem mas com pouca probabilidade de resultados positivos. Os pilotos não serão ajudados pela decisão da Haas de não desenvolver o carro deste ano, optando em vez disso por concentrar todos os seus esforços na preparação para a temporada 2022.Steiner disse: “Enfrentamos um ano de aprendizagem com os pilotos enquanto tecnicamente olhamos em frente para o futuro. Não é segredo que o VF-21 não será desenvolvido, pois concentramos agora as nossas energias no carro de 2022. Todos sabemos aproximadamente onde esperamos estar nesta época em termos de competição, mas temos de garantir que estamos lá para capitalizar as oportunidades quando elas se apresentarem. Mas primeiro temos de fazer com que os rapazes se habituem. O tempo ao volante é curto – por isso terá de ser uma aprendizagem rápida, mas estou pessoalmente ansioso por ver o seu desenvolvimento como pilotos e como membros da equipa de Uralkali Haas F1 Team”.