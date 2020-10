F1: Guenther Steiner agradeceu a Magnussen e Grosjean

É uma das grandes novidades do dia, a confirmação da saída de Kevin Magnussen e Romain Grosjean da Haas, no final da época. Guenther Steiner aproveitou o comunicado de imprensa da equipa para agradecer aos dois pilotos:

“Quero estender o meu agradecimento a Romain Grosjean e Kevin Magnussen pelo seu trabalho árduo e compromisso com a Haas F1 Team nas últimas temporadas”, disse ele. “Romain foi uma parte fundamental para nos estabelecermos, pois procurávamos um piloto com velocidade e experiência. Os seus resultados no início de 2016 foram uma recompensa justa, não só pelo seu talento, mas também pelo esforço que a equipa fez para estar no grid naquela temporada.”

“Quando Kevin entrou uma temporada depois, vimos um retorno imediato com os dois carros marcando pontos. Temos muitas boas lembranças juntos – em particular na temporada de 2018, quando terminamos em quinto lugar na classificação apenas na nossa terceira temporada. Romain e Kevin desempenharam um papel significativo nesse sucesso.”

“Claro, ainda há muitas corridas na temporada de 2020. Tem sido um ano desafiador, sem dúvida, mas os dois pilotos deram tudo de si ao volante do VF-20. Valorizamos a sua contribuição e experiência para continuar a guiar a equipa até o Grande Prémio de Abu Dhabi em dezembro.”