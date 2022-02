F1, Guenther Steiner: “Acho que vamos ter três corridas Sprint” | AutoSport

As probabilidades de termos 6 corridas Sprint são, nesta fase, muito diminutas, para não dizer nulas, dado que a época está prestes a começar e ainda não temos uma decisão sobre o tema. Guenther Steiner acredita que teremos 3 corridas Sprint este ano:

“Não sei exatamente o que está a acontecer”, disse Steiner. “Vamos ter uma reunião da Comissão F1 e depois veremos mais onde estamos. Penso que teremos três corridas de sprint – é o que penso, não sei- mas vamos ver para onde vamos. Ainda não tenho a resposta”.

Steiner diz que consegue compreender porque é que as grandes equipas estão a fazer pressão para se aumentar o limite orçamental para ter em conta as corridas Sprint. “Eu não diria que é dececionante, eles estão a tentar fazer o trabalho que podem fazer”, disse ele. “Se se tem dinheiro, o que se precisa é de um limite orçamental maior, por isso penso que eles estão apenas a fazer o seu trabalho. Isso não me desilude, mas penso que temos a governação em vigor que irá lidar com isso. É isso que temos de fazer, temos de pressionar do outro lado para que isso não aconteça.”