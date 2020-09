F1: Guenther Steiner acha que se deve considerar uma “zona de reinício” após Safety-Car

O chefe de equipa da Haas, Guenther Steiner, acha que a Fórmula 1 deveria adotar os reinícios após Safety-Car com um “zona de reinício” (tal como se faz na Nascar), evitando assim o que aconteceu no Grande Prémio da Toscânia Ferrari 1000, no circuito de Mugello.

Ao autosport.com, Steiner afirmou: “A linha de reinício estava muito atrás da reta de Mugello e alguns pilotos arriscaram. Acho que ninguém fez nada de errado, mas, para evitar isto, podíamos olhar para a colocação da linha de reinício, ou até pensar numa zona de reinício”.