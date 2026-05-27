F1: Gucci junta-se à Alpine e faz história

A Gucci anunciou esta quarta-feira, 27 de maio, uma parceria histórica com a Alpine Formula One Team, tornando-se a primeira casa de moda de luxo a assumir o papel de parceiro titular numa equipa de Fórmula 1. A partir da temporada de 2027, a equipa passará a competir como «Gucci Racing Alpine Formula One Team» e a exibir as cores da marca italiana.

A colaboração dá origem à Gucci Racing, uma nova plataforma empresarial e experiencial construída em torno dos valores de desempenho, precisão, disciplina e excelência na intersecção entre o luxo e o desporto, identificada por um logótipo dedicado com o icónico G entrelaçado. A parceria vai além da visibilidade em pista, estando previstas ativações através de conteúdos, produtos e experiências de luxo exclusivas para clientes ao longo das próximas temporadas.

A Kering, grupo proprietário da Gucci, e o Grupo Renault, do qual faz parte a Alpine, estão na origem do acordo, que surge num momento em que a Alpine atravessa um arranque de temporada positivo, ocupando a quinta posição no campeonato de construtores com Franco Colapinto e Pierre Gasly a evoluírem de forma consistente.

A Fórmula 1 atinge atualmente mais de 1,5 mil milhões de pessoas por época, com um público cada vez mais diversificado, jovem e feminino, tornando-a uma plataforma apetecível para marcas de luxo com ambições globais.

Francesca Bellettini, Presidente e CEO da Gucci:

“Esta parceria com a Alpine Formula One Team escreve um novo capítulo: a Gucci torna-se a primeira casa de moda de luxo a assumir o papel de parceiro na nomenclatura na Fórmula 1. Isso reflecte a nossa ambição para a marca e o papel que queremos que a Gucci desempenhe neste palco. A Fórmula 1 representa hoje uma convergência única de desempenho, cultura e alcance global, e a Alpine Formula One Team é o parceiro certo para dar vida a esta visão. A Gucci Racing é mais do que uma presença na grelha de partida: é uma expressão de quem somos e para onde queremos levar a marca. E há muito mais por vir. Estamos gratos à Alpine e a todo o Grupo Renault por partilharem esta ambição connosco.”

Luca de Meo, CEO da Kering:

“A Fórmula 1 evoluiu muito para além do desporto, tornando-se uma das plataformas de conteúdo premium mais poderosas do mundo, alcançando mais de 1,5 mil milhões de pessoas em cada época e inspirando um público em rápida expansão, mais jovem e cada vez mais feminino. Como espaço de criatividade, busca da excelência e realização humana, vêmo-la como uma plataforma única para uma marca de luxo ultrapassar limites, estabelecer ligações significativas e construir valor a longo prazo e a assegurar a atratividade da marca, enquanto proporciona um impacto mensurável e duradouro.”

François Provost, CEO do Renault Group:

“A Fórmula 1 é uma das plataformas mais dinâmicas e atraentes do desporto mundial. Para o Renault Group, enquanto fabricante histórico de Fórmula 1, é um trunfo poderoso para apoiar a ambição da Alpine: construir notoriedade, desejo e influência em todos os mercados, enquanto alcança novos públicos e as gerações mais jovens. Congratulamo-nos com a oportunidade de nos associarmos à Kering através desta colaboração, enquanto aguardamos com expectativa a nossa parceria com a Gucci a partir de 2027.”

Flavio Briatore, Conselheiro Executivo da Alpine Formula One Team:

“Estabelecer uma parceria com uma marca de prestígio do calibre da Gucci na Fórmula 1, como parceiro da Alpine Formula One Team, é algo de que me orgulho imenso. Não só isso, como também estou entusiasmado com as possibilidades que a parceria com a Gucci traz e com as grandes conquistas que podemos alcançar juntos a nível global. A equipa de Enstone tem um historial de fazer as coisas de forma diferente das outras e já demonstrou anteriormente que a moda pode chegar em primeiro lugar na Fórmula 1. Com o desempenho melhorado em pista e a Alpine a registar um positivo arranque de temporada, esta nova colaboração com a Gucci demonstra o crescente impulso por trás da equipa. Gostaria de agradecer ao Luca [de Meo] e à Francesca [Bellettini] pela sua confiança e dedicação ao projeto e por ajudarem a concretizar esta parceria.”