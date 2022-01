F1, Guanyu Zhou “Valtteri Bottas é o melhor colega de equipa para um estreante” | AutoSport

Guanyu Zhou irá fazer a sua estreia na F1 este ano e como colega de equipa terá o experiente Valtteri Bottas. O chinês está feliz por ter o finlandês como colega de equipa, considerando que Bottas é o melhor colega de equipa para um estreante como seu caso:

“Para um estreante, não há melhor opção do que ter Bottas como colega de equipa na sua primeira época”, disse Zhou numa recente entrevista sobre as redes sociais. “Para levar a melhor sobre ele, sei que preciso de trabalhar muito e adaptar-me muito rapidamente à F1, e ao novo carro, desde o início. Mas penso que o mais importante é que ele me possa ajudar a aprender. Ele é um piloto muito aberto. Ele partilha a sua informação e discute com a equipa e comigo, o que é um ponto muito útil. Afinal de contas, ele já teve tantos pódios e ganhou na F1. Entre todos os pilotos, há apenas alguns que podem superar Hamilton, e ele é um deles. Penso que ele é uma grande referência e um companheiro de equipa muito forte. Espero melhorar juntamente com ele no próximo ano”.