F1, Guanyu Zhou: não pontuou, mas andou o suficiente para o fazer | AutoSport

Guanyu Zhou não conseguiu no Grande Prémio da Arábia Saudita o mesmo brilho – que não foi muito intenso – do Bahrein, em que se estreou na F1 logo a pontuar. Erros ‘administrativos’, normais nos rookies, mas mal aceites a este nível, comprometeram-lhe o resultado da sua segunda corrida na F1.

O piloto chinês começou em 12º na corrida da Arábia Saudita, mas depressa recebeu uma penalização de cinco segundos por passar Alex Albon fora da pista, e mais tarde outra penalização, um ‘drive-through’ por não ter cumprido corretamente a sua primeira penalização. Como resultado, terminou em 11º lugar, um lugar atrás de Lewis Hamilton.

“A minha corrida, foi caótica”, admitiu Zhou. “Penso que o carro era suficientemente rápido para lutar pelos pontos mas um pouco de [infortúnio] com a partida e com a penalização de ‘drive-through’, fez-me ficar fora dos pontos”.

Zhou sofreu também a repetição do problema do anti-stall ligar-se o que o atirou para 18º após a volta de abertura na Arábia Saudita: “temos de investigar o que aconteceu, porque temos de ter a certeza do que está a acontecer. Mas, um ponto positivo da corrida – o ritmo da corrida foi novamente muito forte, por isso do meu lado penso que o carro era suficientemente rápido para lutar pelos pontos. Tinha feito uma boa recuperação a partir do 18º lugar e estávamos a pensar poder trazer para casa alguns pontos de novo, mas o ‘drive-through’ colocou-nos muito atrás. Esperemos uma corrida mais suave na Austrália”, disse o chinês que teria certamente marcado pontos se não fosse a segunda penalização que recebeu.