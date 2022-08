F1, Guanyu Zhou: “Não estou preocupado com o meu futuro” | AutoSport

Guanyu Zhou, piloto chinês da Alfa Romeo, tem tido uma primeira metade de época de estreia com altos e baixos, mas no geral com prestações positivas, que fazem crer que a renovação do piloto, que ainda não tem contrato para a próxima época, esteja para breve.

O piloto chinês, único estreante desta época assinou por um ano com a Alfa Romeo, após abandonar o programa júnior da Alpine no final da época passada.

Zhou tem impressionado ao lado de Valtteri Bottas, apesar de apenas ter registado cinco pontos, um número que não transparece em nada as suas performances e que tem sido afetado pelos graves problemas de fiabilidade no seu C42.

Após o anúncio de final de carreira de Sebastian Vettel, Zhou foi questionado sobre o seu futuro na Fórmula 1 pelos media, no entanto o piloto chinês mostrou-se sereno na resposta, dando a entender que a renovação com a Alfa Romeo seja uma mera questão de tempo:

“Ainda não falei com nenhuma equipa. Estou feliz na Alfa Romeo”.

“Neste momento não estou muito preocupado com o meu futuro”.

“Já passei pelo ponto em que preciso de me provar a todos, agora só preciso de me manter com melhor consistência e depois, sim, tentar melhorar um pouco, passo a passo, para o final do ano”, acrescenta Zhou.

O diretor técnico da Alfa Romeo, Jan Monchaux, classificou Zhou como a surpresa da época, dado o ritmo do antigo piloto de F2 até ao momento.

Zhou acredita ter dado provas suficientes para manter o seu lugar e quando lhe perguntaram se tinha começado as conversações com Alfa Romeo sobre o seu futuro, ele respondeu: “Ainda não, porque neste momento, não sinto que tenha de me preocupar com o próximo ano”.

“Sinto que no verão, perto de Spa é quando se deve falar sobre o futuro. Até agora tenho-me estabelecido e não estou muito preocupado se tenho ou não lugar no próximo ano, porque sinto que se posso continuar como estou e continuar a melhorar de corrida em corrida, não vejo razão para não ficar”, concluiu Zhou.