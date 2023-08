F1: Grupo tenta impedir patrocinador da McLaren em Zandvoort | AutoSport

Um grupo de organizações neerlandesas relacionadas com a saúde querem proibir a publicidade do patrocinador Velo nos carros da McLaren, marca que comercializa ‘snus’ durante o Grande Prémio dos Países Baixos.

‘Snus’ é um pequeno saco que contém um pó com nicotina. A venda deste produto é proibida nos Países Baixos se contiverem mais de 0,035 miligramas de nicotina. De acordo com o jornal De Telegraaf, uma vez que o produto não contém tabaco, é abrangido por uma lei comercial mais abrangente e não a legislação sobre o tabaco, que teria proibido a publicidade deste produto num evento desportivo. No entanto, três organizações neerlandesas que promovem a prevenção, o tratamento e a reabilitação das doenças cardiovasculares e do cancro vão tentar, junto da comissão que regula a publicidade neste território, a proibição da publicidade a este produto.

As organizações consideram que a publicidade daquela marca que patrocina a McLaren mostra que a indústria do tabaco tenta de tudo para viciar os jovens, sendo este o seu argumento junto da comissão que regula a publicidade nos Países Baixos para tentar a proibição durante a prova de Fórmula 1 em Zandvoort.

Tanto a equipa britânica como a marca que a patrocina não responderam às questões lançadas pelo jornal neerlandês sobre este assunto. Para já, ainda não foi tomada qualquer decisão pelo regulador dos Países Baixos.