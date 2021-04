F1: Grosjean vai mesmo despedir-se como queria

Romain Grosjean não teve oportunidade de se despedir da F1 como gostaria, com uma última corrida, mas afirmou o desejo de dar as derradeiras voltas num F1, algo que parece estar prestes a acontecer.

O produtor executivo da série ‘Drive To Survive’ da Netflix, James Gay-Rees, revelou que Grosjean está mais perto do seu objetivo depois de terem filmado o piloto francês a fazer o assento com uma equipa:

“Estávamos hoje a filmar com o Grosjean um ´seat fit` “, disse Gay-Rees no podcast ‘In The Fast Lane’. “Ele vai dar uma última volta com uma equipa”.

Ainda não se sabe qual a equipa, mas é bom recordar que a Mercedes se disponibilizou para permitir ao piloto uma última despedida.

Grosjean está a começar uma nova aventura na Indy e se gostar do desafio, está disposto a ficar por muito tempo: “Se me estiver a divertir nos EUA e sentir que é isto que quero fazer, então ficarei mais tempo”, disse o francês ao Motorsportweek.com. “Neste momento, em muitos aspetos, é um desafio que estou a enfrentar. É uma nova classe de corridas e significa muitas viagens para mim. A minha família vai ficar na Europa. Por vezes não os vou ver durante um mês, o que é bastante difícil quando se é pai. Mas estou pronto a tentar”.