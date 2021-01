F1: Grosjean sem sequelas mentais do acidente

Romain Grosjean sobreviveu a um dos mais brutais acidentes que já vimos na F1. O francês ainda recupera das queimaduras nas mãos, mas admitiu que não sente sequelas mentais do acidente.

Numa entrevista ao Ouest France, Grosjean explicou como se encontra agora, dois meses após o seu acidente: “Está a correr bem. Ainda dói, mas já não tenho tala no polegar nem ligaduras nas mãos”.

No entanto, o processo de reabilitação ainda está em curso. O ligamento do seu polegar, foi completamente rasgado e isso é uma lesão que não se cura só por si.

Como resultado, ele tem de ter cuidado com as coisas mais pequenas. “Mesmo esvaziar uma panela de água pode correr mal com o meu polegar, e eu estou muito consciente disso agora. É e pele muito nova e fina, por isso é muito sensível”.

A um nível mental, admitiu que as coisas correram bem após o acidente. “Não tive nenhum pesadelo ou coisas do género. Trabalhámos sobre isso com o meu psicólogo. Mas não tive quaisquer problemas mentais e estou muito contente com isso. Continua a ser um momento muito importante na minha vida, uma das minhas experiências. Mas estou vivo”.