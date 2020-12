F1, Grosjean “quero correr”, Steiner: “pôe-te de pé, falamos 2ª Feira”…

Romain Grosjean já disse que quer voltar à ação para a sua última corrida de Fórmula 1, em Abu Dhabi no fim-de-semana de 11 a 13 de dezembro em Abu Dhabi, mas Gunther Steiner, Chefe de equipa já lhe disse para descansar e que voltam a falar na segunda ou terça feira da próxima semana: “Sinto a necessidade de voltar para o carro, se possível em Abu Dhabi, para terminar a minha história na Fórmula 1 de uma forma diferente desta”. Já se sabe, Grosjean será substituído por Pietro Fittipaldi este fim-de-semana no Bahrein, mas para Abu Dhabi, fica para se ver: “Eu disse-lhe ‘Volta a pôr-te de pé e voltaremos a falar na segunda ou terça-feira antes da corrida em Abu Dhabi. Os médicos disseram-me que estão a tentar fazer algo quanto às suas queimaduras, mas não sei exatamente o quê, mas vi que os médicos estão contentes”, disse Steiner. Voltando a Grosjean, o francês disse que as queimaduras de segundo grau nas suas mãos não são dolorosas: “É superficial. Eu tenho mobilidade em todos os dedos”, disse.